Autozulieferer setzte Sparstift an: 250 Jobs weg

„Kurzarbeit kommt nicht in Frage“

„In den vergangenen Jahren konnten wir uns zahlreiche Aufträge sichern, die zu einer Vollauslastung der Produktion führen sollten. Zudem wurden viele Investitionen getätigt, die den nachhaltigen Erfolg der HAI sichern sollten. Allerdings werden derzeit aufgrund der wirtschaftlichen Lage in Europa Aufträge gar nicht oder nur teilweise durch unsere Kunden abgerufen und wir müssen der geringeren Abnahme gerecht werden“, so van Gils. Ein Antrag auf Kurzarbeit war nicht möglich: „Gemäß den aktuellen österreichischen Bestimmungen kommt eine Kurzarbeit für uns nicht in Frage.“