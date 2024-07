„Wir zählen jetzt zu den besten Teams Europas“

Darunter Teamchef Michael Draca, der Österreichs Junioren-Handballer auf Platz sechs bei der U20-EM geführt hat. „Dieser 2004er-Jahrgang war vor zwei Jahren noch im B-Bereich – und zählt jetzt zu den sechs besten Europas. Das ist toll und zeigt, dass die Jungs immer stärker werden.“ Seine Talente um Westwiens Clemens Möstl, Gabriel Kofler und Meleschnig, die mehrmals Topscorer wurden, sowie Fivers-Keeper Bergmann, zum besten des Turniers gewählt, zogen als Gruppensieger ungeschlagen in die Hauptrunde ein. Gewannen dort gegen Island und unterlagen in der Platzierungsrunde nach dem Sieg gegen Norwegen am Ende Schweden mit 26:34.