„Kannibale ist ein böses Wort, so bin ich nicht!“

Vor allem kann sich Tadej mit Blick auf den Tour-Rekord von Mark Cavendish mit 35 Tagessiegen keine Geschenke leisten. Ihn treibt nämlich eine einzige Motivation an: „Ich will der Beste in der Geschichte sein.“ Nach dem dritten Tour-Sieg möchte er den Rest anpeilen: einen Sieg bei der Vuelta, Olympia-Gold und das Regenbogen-Trikot des Weltmeisters. Der Rad-Gigant traut sich eines Tages sogar einen Sieg bei Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix zu: „Für Roubaix müsste ich aber mein Programm ändern, um dort in guter Form zu sein.“