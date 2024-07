Geschafft! Pogacar finalisiert 3. Tour-Gesamtsieg

Tadej Pogacar ist und bleibt der beste Radfahrer der Gegenwart! Der Slowene gewann wenige Monate nach dem Giro d‘Italia auch die Tour de France überlegen – und in Frankreich mit erst 25 Jahren zum bereits dritten Mal. Durch das in über 100 Jahren Historie erst selten erreichte Double aus Siegen bei den beiden größten Rundfahrten in einem Kalenderjahr trug sich der stets im Angriffsmodus agierende Ausnahmekönner in die Radsport-Annalen ein.