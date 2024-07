Van Gerwen verliert Finale – nun folgt Zwangspause

„Das ist der Lohn“

In der Weltrangliste ist der Engländer derzeit uneinholbar an der Spitze. Neben den Erfolgen bei der WM und dem World Matchplay hält der 29-Jährige derzeit auch die Titel beim World Grand Prix, Grand Slam of Darts und Players Championship Finals. „Ich habe unglaublich hart an meinem Spiel gearbeitet. Das ist der Lohn“, sagte Humphries. Van Gerwen verliert Ranglistenplatz zwei an Ex-Weltmeister Michael Smith und belegt nun Rang drei, obwohl er Smith im Halbfinale von Blackpool besiegt hatte.