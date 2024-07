ÖVP: Wer einmal Adieu sagt, kommt nicht mehr heim

Entscheidungen über die Besetzungen von Funktionen an der Spitze des Landes folgen in der oö. ÖVP einer gewissen Logik: Wer einmal ausschert, ist nicht mehr dabei. Und so wird auch dem vor allem in eigener Sache ehrgeizig arbeitenden Noch-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer klar sein, dass er sich mit seinem Abgang nach Wien – der 44-jährige Familienvater aus Linz folgt Karlheinz Kopf als Generalsekretär in der Wirtschaftskammer – als Nachfolger von Landeschef Thomas Stelzer aus dem Spiel genommen hat