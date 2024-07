„LH zu werden ist nicht Teil meiner Lebensplanung“

Der 44-Jährige galt als Kronprinz von Landeshauptmann Thomas Stelzer, hatte stets mehr Zug am Ski, als vielen in der Partei lieb war. Mit klaren Kanten und harten Ansagen in der Integrationspolitik gilt er in der Volkspartei als Hardliner, aber auch als Verbindungsmann zur FPÖ. Arbeitet er im Hintergrund bereits an einer ÖVP-FPÖ Koalition?