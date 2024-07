Kevin Magnussen meldet sich nach Haas-Aus zu Wort

Auch ein Engagement außerhalb der Formel 1 will der derzeit WM-16. nicht ausschließen. Immerhin konnte Magnussen 2021 bereits Erfahrungen im Sportwagen-Programm sammeln, er wäre somit kein Neuling. „Es war interessant und aufregend, einmal eine andere Seite des Lebens kennenzulernen“, erinnert er sich an seine Zeit bei Peugeot. Was der Däne sehr wohl ausschließen kann, ist ein Verbleib bei Haas in neuer Funktion. „Ich möchte nicht einfach zu jedem Rennen reisen, sondern ich würde mich dann auf andere Dinge konzentrieren, die aufregend sind und die mich erfüllen. Auch ein Ersatzfahrer zu sein und darauf zu warten, dass sich jemand das Bein bricht, das ist nicht sehr aufregend“, so Magnussen.