Carlos Sainz: „Habe gelernt, egoistisch zu sein“

Keine Eile

Zumal es im Einzelsport Formel 1 nicht schadet, sich auf sich selbst zu fokussieren ... „Ich habe in dieser Welt und in diesem Sport gelernt, etwas egoistisch zu sein. Ich schaue auf mich selbst und ich entscheide so, wie ich will, und auch dann, wann es für mich stimmt“, so Sainz. Da für ihn kein Grund zu Eile bestehe, werde er sich auch nicht stressen lassen.