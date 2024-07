De Ligt bangt! United schnappt sich Abwehr-Juwel

So sitzt De Ligt inzwischen in einer Zwickmühle. In München, wo er sich eigentlich wohlfühlt, wurde ihm mitgeteilt, dass man ohne ihn plant. Der Rekordmeister will sich das satte Gehalt des 24-Jährigen sparen. Der Niederländer selbst hat als mögliches Ziel aber bisher nur United auserkoren und soll nach wie vor davon überzeugt sein. Ob es aber wirklich so weit kommt, scheint jetzt mehr denn je infrage zu stehen.