„Wendepunkt!“ England trauert wegen Walker-Aktion

Mitten in dieser Druckphase setzte der ManCity-Verteidiger zum Einwurf direkt an der Grenze zum spanischen Strafraum an und suchte nach einer möglichen Anspielstation. Doch die englischen Offensivspieler waren gut gedeckt, weshalb sich Walker dazu entschied, den Ball über 30 Meter zurück in die eigene Hälfte zu werfen. Dort nahm John Stones die Kugel an und spielte sie zurück zu Torwart Jordan Pickford.