„Grauenhaft“: Hamann stellt England an den Pranger

Junge, schnelle Spieler auf der Bank

Was Hamann am meisten gestört habe, sei der Kader, den Teamchef Gareth Southgate Spiel für Spiel auf den Rasen geschickt hatte. „Warum Kane sich nicht bewegt, weiß ich nicht. Sie lagen in all ihren K.o.-Spielen zurück. Wenn man Ollie Watkins spielen lässt, wird es gefährlich. Palmer kommt und trifft nach fünf Minuten“, so der ehemalige Bayern- und Liverpool-Profi, der sich mehr Spielminuten für Profis wie Eze oder Gordon gewünscht hätte. „Wenn diese Mannschaft in Führung liegt, wird sie nicht zurückgedrängt, weil sie unglaubliche schnelle Spieler auf der Bank hat.“