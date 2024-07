Messi-Vergleiche, Mbappe-Trikot und ein Ständchen

Davor sollte Yamal von seinen Teamkollegen aber noch ein Ständchen und einen Geburtstagskuchen erhalten. Das kündigte sein Offensivpartner Dani Olmo am Freitag an. Auch Yamals Vater Mounir Nasraoui will zum Ehrentag seines berühmten Sohnes aus Rocafonda, einem Stadtteil von Mataro gut 30 km nordöstlich von Barcelona, anreisen. Dort wurde Lamine Yamal am 13. Juli 2007 geboren, sein Vertrag bei Barca gilt bis Ende Juni 2026. Es soll eine Ausstiegsklausel darin verankert sein, als festgeschriebene Ablösesumme wird eine Milliarde Euro kolportiert.