Belgischer Doppelsieg auf der 13. Etappe

Roglic schwer gestürzt

Roglic begab sich am Freitag nicht mehr auf den Sattel. Angaben über die Schwere der Verletzungen machte das Team, in dem auch der österreichische Helfer Marco Haller mitfährt, nicht. Roglic war am Donnerstag auf der zwölften Etappe wenige Kilometer vor dem Ziel auf die rechte Hüfte und Schulter gestürzt und in der Folge auf Rang sechs der Gesamtwertung zurückgefallen. Realistische Hoffnungen auf das Tour-Stockerl konnte sich der Slowene – der auch Olympia-Ambitionen hat – danach nicht mehr machen.