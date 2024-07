Tolles Musikfest vor dem Public-Viewing-Höhepunkt

Das Public Viewing am Neuen Platz in Klagenfurt, dem Arneitz-Gelände am Faaker See und beim Barbecue-Fest in Villach geht dem Höhepunkt entgegen. Am Sonntag ist bei der Fußball-EM Finaltag. In Klagenfurt gibt es bei freiem Eintritt auch am Samstag tolle Stimmung, zum Einstimmen steigt ein Konzert.