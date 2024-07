Wie langes Sitzen gut für die Gesundheit sein kann

Jetzt will die Sessel-Schmiede aus Linz aber auch neue Bereiche erobern. Im Fokus: die Industrie. „Wir denken an Berufe, in denen lange Sitzphasen und statische oder einseitige Haltungen an der Tagesordnung sind, wie das zum Beispiel bei Produktions- und Montagearbeitsplätzen der Fall ist. Industriehocker sind oft nicht gut für die Gesundheit“, so das Trio.