Rammstein wirft Peter Pacult aus der Kabine!

„Das hat gut ausgesehen“

Sportlich? Remisierte Klagenfurt am Mittwoch erstmals nach zwei Testspielsiegen. Weil man in Wildon gegen den serbischen Europacup-Fighter Backa Topola zwar 2:0 führte, eine tolle erste Hälfte spielte: Cvetko per Elfer (30.) und Soto nach Jaritz-Flanke (73.) trafen. „Das hat schon gut ausgesehen!“, lobte Pacult. Am Ende aber kassierte man in letzter Minute das 2:2 durch ein May-Eigentor (89.).