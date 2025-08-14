Marienkirche an der Stadtmauer im Künstlerort

Gleich zwei Mariä Himmelfahrtskirchen hat Harald Truskaller im Pfarrverband: in Malta und in Gmünd. „Papst Franziskus hat zum Beginn des Heiligen Jahres die Heilige Pforte im Petersdom geöffnet; nach den dort angebrachten Reliefs gestalten wir in Gmünd die Impulse zu den Jubiläumsandachten“, erzählt Pfarrer Truskaller. Das Heilige Jahr steht ja unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“.