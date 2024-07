Rührende Inschrift: Mahnmal erinnert an Tragödie

Eine weiße Wolkenwand – und wenige Augenblicke später ein tosender Sturm: Ein Unwetter aus heiterem Himmel hat am 18. August 2022 das Bad am St. Andräer See verwüstet und Leid über mehrere Familien gebracht. Zwei Mädchen verloren ihr junges Leben, Badegäste wurden schwer verletzt, leiden ihr Leben lang an den Folgen.