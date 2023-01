Auf Claudia wartet ein Leben mit nur einem Bein

Zwei Kärntner Mütter hat das Schicksal schwer getroffen. Claudia verlor bei dem verheerenden Sturm am St. Andräer See ein Bein, ihr Zuhause muss nun umgebaut werden. Petra lebt mit ihren drei Kindern in einem kleinen Gartenhaus - finanziell steht sie mit dem Rücken zur Wand.