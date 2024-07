Last-Minute-Tor! „England hat einen neuen Helden“

Niederlande:

„AD“: „Niederländische EM-Träume nach schmerzhaftem Aus im Halbfinale gegen England geplatzt. Ein spätes Tor des eingewechselten Ollie Watkins stürzte Oranje am Mittwochabend in Dortmund in Trauer: 2:1. In letzter Minute verpasste die niederländische Mannschaft ihr erstes EM-Finale seit 1988.“

„De Telegraaf“: „EM-Traum von Oranje zerbricht nach spätem Tor. Die Mannschaft von Nationaltrainer Ronald Koeman zog im Halbfinale gegen England mit 1:2 den Kürzeren. In der Schlussphase erzielte der eingewechselte Watkins den Siegtreffer für die Engländer.“

„de Volkskrant“: „Lange Zeit sah es so aus, als würde das Spiel in die Verlängerung gehen, doch es ist der eingewechselte Watkins, der England ins Finale schießt. In den verbleibenden Minuten gelang es den Niederlanden nicht mehr, sich gegen die Engländer durchzusetzen.“