Holland hüpft! Oranje-Invasion in Dortmund

Am Tag des EM-Halbfinales in Dortmund gegen England stehen die Niederländer regelrecht Kopf. In Bahnhöfen und auf den Autobahnen stauten sich am (heutigen) Mittwoch viele der erwarteten rund 80.000 „Oranje“-Fans, die sich zu der Partie nach Dortmund auf den Weg machten. Da die deutsche Polizei an den Grenzübergängen kontrollierte, mussten die Fans etwas Geduld mitbringen. Teilweise gab es bis zu 13 Kilometer lange Staus.