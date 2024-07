Lauda und Berger warteten noch länger als Hamilton

Auch zwei Österreicher liegen vor Sir Hamilton: Niki Lauda wartete drei Jahre, sechs Monate und 25 Tage zwischen Monza 1978 und Brands Hatch 1982. Und auch Gerhard Berger musste sich zwei Jahre, elf Monate und 27 Tage gedulden – so viel Zeit lag zwischen seinen Siegen in Hockenheim 1994 und 1997. „Als Sportler kocht man da natürlich innerlich“, verrät Berger im Gespräch mit der „Krone“, „weil man beweisen will, dass man es noch immer kann. Gerade so ein Spitzenmann wie Lewis, der so erfolgreich war.“