Wolff über Hamilton: „Rot steht ihm nicht“

Lewis Hamilton kann’s immer noch, der Rekordweltmeister hat mit seiner fehlerfreien Fahrt in Silverstone gezeigt, dass kein bisschen Rost an ihm haftet. Mit Ende der Saison verabschiedet er sich zu Ferrari. Lewis in Rot, kannst du dir das vorstellen Toto Wolff? „Primär konzentrieren wir uns darauf, das Auto schneller zu machen. Das ist meine Aufgabe. Aber ich hab’s mir schon vorgestellt und muss sagen: Rot steht ihm nicht – aber es ist halt so“, schmunzelt der Teamchef.