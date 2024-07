Lebenslange Haft nach Mord aus Eifersucht

Der Angeklagte habe am 31. März des Vorjahres auf dem Lagerplatz seiner Firma in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) einen Mitarbeiter, den er verdächtigte, ein Verhältnis mit seiner Frau zu haben, „mit fünf wuchtigen Messerstichen ermordet“, sagte der Staatsanwalt. Danach habe er einen 19-jährigen Mitarbeiter mit dem blutigen Messer genötigt, ihn in ein Café zu fahren.