Nie in Öffis unterwegs und doch „Schwarzfahrerin“

Pensionistin Anna G. ist verzweifelt: „Ich habe mich zuerst einmal beim Meldeamt versichert, dass sich nicht irgend jemand fälschlich in meiner Wohnung angemeldet hat und danach das zwar namentlich an den mir Unbekannten gerichtete, aber mit meiner Wohnadresse versehene Forderungsschreiben mit erklärenden Hinweisen an die Wiener Linien retourniert. Dennoch fand ich jetzt ein weiteres Schreiben in meinem Briefkasten, diesmal allerdings von einem Inkassobüro mit Hauptsitz in Hamburg. Zwar habe ich auch diesen Brief mit Erklärung des Sachverhaltes an das Inkassobüro zurückgesandt, aber wer sagt mir denn, dass nicht plötzlich der Gerichtsvollzieher vor der Türe steht?“, so die rüstige Rentnerin zur „Krone“.