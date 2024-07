Mit E-Ladestationen in die Pleite: 97 Jobs wackeln

Vor wenigen Monaten hatte es in Kärnten mit Energetica den größten Produzenten von Photovoltaik-Elementen „erwischt“, jetzt droht auch einem Hersteller von Elektromobilitäts-Infrastruktur das Aus: Mit mehr als 15 Millionen Euro Verbindlichkeiten musste die EnerCharge GmbH in Kötschach-Mauthen am Montagnachmittag den Gang zum Konkursgericht in Klagenfurt antreten. Seit 2018 wurden an den Standorten in Kötschach und in Oberlienz Ladestationen für E-Autos entwickelt und hergestellt.