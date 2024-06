140 Millionen weg: Aus Kärntner Konkurs wird Krimi

Bereits Ende Jänner sorgte ein Großkonkurs am Klagenfurter Landesgericht für Aufsehen – doch was mit Passiva von 48 Millionen Euro begann, ist mittlerweile fast dreimal so groß und sorgt in der Schiffsbranche für ein ordentliches Beben. Denn es hat sich auch herausgestellt, dass bei derart großen Summen ein zweiter Blick nicht schaden kann – und es gibt drei Strafanzeigen wegen Betrugsverdacht!