Hinteregger: Zu viel lief leider gegen Österreich

Doch die Franzosen haben etliche Spieler in den Reihen, die so viele enge Matches auf hohem Niveau erlebt haben, sei es in der Champions League, bei einer WM oder EURO. Sie können, wenn es bei Turnieren um alles geht, mit gewissen Situationen viel besser umgehen, bringen ihre ganze Erfahrung ein. Welche Österreich in dieser Häufigkeit nicht hatte – wie auch das Spielglück: Während der türkische Goalie Baumgartners Kopfball am Ende rausfischte, stiegen die Niederländer mit einem rein genudelten Eigentor auf. Pech, das mit ein Grund für unser Aus war.