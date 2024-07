Zeitfahren an Evenepoel, Pogacar weiter in Gelb

Gall verliert an Boden

Der Osttiroler Felix Gall (Decathlon) verlor in der Gesamtwertung an Boden und fiel mit nunmehr 6:06 Minuten Rückstand auf den 18. Rang zurück. Am Vortag war er mit plus 3:03 Minuten noch Zwölfter gewesen. Gall landete auf Tagesrang 50 (+2:57 Min.). Marco Haller (Red Bull) und Gregor Mühlberger (Movistar) kamen außerhalb der Top 100 ins Ziel.