Expertin zu Vogelgrippe: „Braut sich was zusammen“

Politik verpasst „Königsweg“

Der in der Corona-Krise bekanntgewordene Top-Virologe Christian Drosten erklärte zuvor, dass „alle Fachleute besorgt“ sind. Eine Ausweitung auf den Menschen könnte zwar auch glimpflich ablaufen, „aber es kann auch der Anlauf zu einer nächsten Pandemie sein, die wir hier live mitverfolgen“, so der Forscher an der Berliner Charité.