Amsterdam verbietet Campen und „Taylor-gating“

Mit einer Textzeile in ihrem Song „You‘re on Your Own, Kid“ hat Taylor Swift Freundschaftsarmbänder zum Kult gemacht. Die Zeile „Make the friendship bracelets, take the moment and taste it“ ermutigt die Fans dazu, Freundschaftsarmbänder zu knüpfen und den Moment zu genießen. Bei ihrer „The Eras“-Tour werden nun begeistert die handgefertigten Armbänder getauscht.