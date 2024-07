Mieter ohne Badezimmer, Warmwasser und Heizung

Plastikplane statt Dach

In der Spengergasse 1, ebenfalls im 5. Bezirk, wurde bereits vor vier Jahren das Dach abgetragen, das seitdem durch blaue Plastikplanen ersetzt werde. Undichte Gasleitungen und Schimmel plagen die Mieter in der Rienößlgasse 24 in Wieden. All diese Fälle hätten die Grünen an die Baupolizei herangetragen, eine schnelle Bearbeitung sei ob des Personalmangels jedoch nicht möglich.