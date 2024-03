Flüchtlings-Quartiere: Razzien in Horror-Häusern

In Wien hat nun Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) das Thema Sicherheit zur Chefsache erklärt. Höchstpersönlich ordnete er am Montag zwei Großrazzien in den derzeit bekanntesten Horror-Häusern der Stadt an, zwei größtenteils mit Flüchtlingen bewohnten Massenquartieren im 20. Bezirk. Krone+ war bei den Einsätzen dabei, die erschreckenden Fotos und Videos sehen Sie unten. Und: Auch den Vermietern geht es an den Kragen.