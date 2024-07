Elfer-Wahnsinn bei der EM: Das gab es noch nie!

Was für eine Nervenschlacht! Nach 120 Minuten stand es beim Achtelfinal-Duell zwischen Portugal und Slowenien 0:0 – es ging ins Elfmeterschießen. Während Sloweniens Josip Ilicic an Diogo Costa scheiterte, brachte Superstar Cristiano Ronaldo, der in der 105. Minute noch einen Elfmeter vergeben hatte, die Portugiesen in Führung. Wenig später versagten auch Jure Balkovec die Nerven, Costa parierte erneut. Bruno Fernandes machte es besser und stellte auf 2:0 für Portugal.