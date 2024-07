Österreich im Finale? Rangnick: „Nicht unmöglich“

Gänsehaut

Die jüngsten Siege über Polen und die Niederlande samt aller Begleiterscheinungen haben bei Rangnick eine gewisse Begierde auf weitere Erfolge ausgelöst. „Wir haben alle miteinander erlebt, was in Berlin los war, wenn die österreichischen Fans mit der Mannschaft ‘I am from Austria‘ singen. Das ist ein bisschen Gänsehaut und macht fast süchtig nach mehr“, sagte der 66-Jährige.