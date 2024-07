„Überheblich, zum Schämen“: Spalletti vor dem Aus?

Nach der blamablen Leistung beim EM-Aus im Achtelfinale gegen die Schweiz wächst in Italien die Kritik an Nationaltrainer Luciano Spalletti. Star-Coach Fabio Capello warf dem 65-Jährigen vor, „überheblich“ in das Turnier gegangen zu sein und sich nicht auf die Besonderheiten des Amts eingestellt zu haben.