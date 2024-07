Unzählige Schäden: So sieht Land nach Unwetter aus

Nahezu Tennisball große Hagelkörner haben am Sonntag in Niederösterreich Dächer, Fahrzeuge und Fassaden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Gemeinden wurden behördlich zum Katastrophengebiet erklärt. Das Land sicherte rasche Hilfe zu. Doch auch Tirol wurde am Wochenende Opfer der Superzelle: Stromausfälle und Unwetterschäden waren die Folge. Jetzt heißt es im Land: aufräumen ...