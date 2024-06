Abgestürzter Hund aus Tiroler Klamm gerettet

Tierrettung mit Happy End: Tiroler Bergretter haben am Freitagnachmittag einen Hund gerettet, der in der Kaiserklamm bei Brandenberg (Bezirk Kufstein) abgestürzt war. Der fünfjährige Vierbeiner hatte Glück, dass er nicht in das reißende Wasser der Brandenberger Ache fiel.