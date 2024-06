LIVE ab 12 Uhr: Wer gewinnt den Spielberg-Sprint?

In der WM-Wertung führt Triple-Weltmeister Max Verstappen vor dem elften von 24 Saisonrennen komfortable 69 Punkte vor Lando Norris, Charles Leclerc liegt zwei weitere Zähler dahinter. Beim Heimrennen des Austro-Rennstalls peilt Verstappen seinen achten Sieg in diesem Jahr und seinen insgesamt sechsten in der Steiermark an. Im Sprint könnte dem 26-Jährigen am Samstag der Spielberg-Hattrick gelingen.