So bleibt man auch im Urlaub fit und aktiv

Mit dem Start der Sommerferien läuft auch die Urlaubssaison voll an – eine Zeit, in der wir es uns verdientermaßen gut gehen lassen können. Wer dennoch aufpassen möchte, nicht mit zu viel Kilos auf der Waage wieder die Reise zurück in die Heimat anzutreten, für den hat der St. Pöltner Fitness-Coach Lukas Grigorescu ein paar Tipps parat, die er für die Serie „Fit in den Sommer“ zusammengefasst hat.