Richterin entscheidet über beschuldigte Schüler

20 Seiten lange Stellungnahme

Am Montag gab es in dieser Causa auch eine entsprechende Stellungnahme seitens des Aloisianum für die Justiz. „Sie ist 20 Seiten lang und muss erst in Ruhe geprüft werden“, bestätigt Dietmar Fuchsloch, Sprecher des Bezirksgerichts Linz. Wie schnell eine Entscheidung zu erwarten ist, sei noch nicht absehbar. Die Richterin müsse unter anderem noch abklären, ob sie allein auf Basis der schriftlichen Stellungnahmen entscheiden kann. „Es könnte auch sein, dass sie die Beteiligten noch persönlich befragen will.“