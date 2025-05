Geheime grüne Helden auf dem Fensterbrett

Die in zahlreichen Blumenampeln heimisch gewordene Grünlilie gilt afrikanischen Nomaden als Schutzherrin für Schwangere. Die Edelgeranie wurde schon lange vor ihrer Reise nach Europa in Südafrika als Heilpflanze für Erkrankungen der Atemwege geschätzt. Und die filigrane Zimmertanne wird in den Anden als heilig verehrt und ist derart hitzebeständig, dass sie Vulkanausbrüche übersteht.