Skandal um Startklappen bei Afrika-Meisterschaft

Aufregung in der internationalen Leichtathletik: Bei den Afrika-Meisterschaften in Douala, der größten Stadt Kameruns, werden bei den Läufen die Startsignale nicht, wie international seit Ewigkeiten üblich, mit einer Startpistole, sondern mit einer Startklappe abgegeben – so wie wir es aus den Schulwettkämpfen von einst kennen! Trotzdem werden diese Zeiten auch zur Qualifikation für die Olympischen Spiele anerkannt.