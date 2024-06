„Am Land sind Leute meist offener als in Stadt“

„Krone“: Der „Pride Month“ Juni ist geprägt von vielen Symbolen und einer Parade für die LGBTQIA+-Bewegung (lesbisch, schwul, trans, queer, inter-, asexuell). Was hat es damit auf sich?

Matthäus Recheis: Es geht darum, dass die Vielfalt, was Liebes- und sexuelle Orientierungen in Tirol angeht, sichtbar wird. Es ist auch eine Bestärkung für queer (nicht heterosexuell, Anm.). Eine demokratische Gesellschaft sollte zur Vielfalt stehen. Wir in Tirol sind vielfältig, wir sind nicht hinter den letzten Bergen bei den sieben Zwergen, sondern ein aufgeschlossenes Volk.