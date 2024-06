Unterkühlter Empfang für „Anarchokapitalist“ Milei

Auftritt in Anwesenheit von AfD-Politikerin

Milei war bereits am Samstag in Deutschland eingetroffen und hatte in Hamburg die Medaille der liberalen Friedrich August von Hayek-Gesellschaft erhalten – in Anwesenheit der AfD-Politikerin Beatrix von Storch und des Vorsitzenden der rechtskonservativen Werteunion, Hans-Georg Maaßen. In seiner Rede schlug er eher moderate Töne an und beschränkte sich darauf, seinen radikalliberalen Reformkurs zu erklären.