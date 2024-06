Thiem trifft am Unglücksort Mallorca auf Topgegner

Ausgezeichnete Bilanz gegen Monfils

Für Thiem, der im Herbst seine Karriere beendet, ist es auch eine Rückkehr an einen Unglücksort: Heute vor genau drei Jahren hat sich der frühere Weltranglisten-Dritte auf Mallorca eine folgenschwere Handgelenksverletzung in der rechten Schlaghand zugezogen, die ihn zu einer langen Pause gezwungen hat. Die Verletzung sowie auch ein Motivationsloch hat letztlich die Fortsetzung seiner Jahre in der absoluten Weltspitze verhindert.