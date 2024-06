Albaniens Daku entschuldigt sich für Schlachtrufe

„Entschuldigen ist männlich“

Nachdem Bilder der Aktion aufgetaucht waren, hatte der nordmazedonische Fußballverband eine Entschuldigung verlangt und die Untersuchung der UEFA gefordert. „Entschuldigen ist männlich, und ich fühle die Moral und eine professionelle Verpflichtung, das zu tun, an alle, die verletzt wurden“, sagte er in albanischer Sprache auf Social Media. „Wie bei jedem Fußballer sind die Emotionen in diesen Momenten auf einem anderen Level, was nur auf dem Spielfeld verstanden werden kann. Es ist schwer, das Gefühl, für dieses Nationalteam zu spielen, zu beschreiben, für diese wunderbaren Fans, die uns uneingeschränkte Liebe geben.“