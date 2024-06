Eine bunte Vogelwelt als neues Glück auf Erden

In den letzten Wochen wurde Material gesammelt, geschnitten, geklebt und dabei so manches Lied geträllert. Denn: „Basteln macht die Leute glücklich, das habe ich in der letzten Zeit oft erlebt“, sagt Julia Stoff. Sie ist eine der Kuratorinnen des Projekts „vogelfrei“. Diese Ausstellung in der ehemaligen Gaststätte am Bahnhof Landungsplatz in Ebensee ist ab heute geöffnet – und darf ständig weiterwachsen.