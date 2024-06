Bucher verpasst Medaille über 100 m Delfin knapp

Er spüre die Belastungen von vier Wettkampftagen in Folge, und das bei großer Hitze. Auch um 20.30 Uhr hatte es am Donnerstag noch 33 Grad – und Buchers Finale war um 18.30 Uhr. Es siegte Kristof Milak in 50,82 Sek., der Ungar verweigert übrigens den Medien in Serbiens Hauptstadt wie schon ein Jahr lang jede Wortspende.